Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане
- 24 сентября, 2026
- 20:05
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поздравил Исмаила ульд Шейха Ахмеда со вступлением в должность генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Байрамов подчеркнул важность солидарности в борьбе с растущей исламофобией и вновь подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности.
Выразив обеспокоенность эскалацией военных конфликтов в регионе, министр призвал активизировать дипломатические усилия и совместные действия ОИС по противодействию дискриминации и насилию в отношении мусульманских общин во всем мире.
Он также рассказал о подготовке к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в 2027 году.
Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun addressed the @OIC_OCI Coordination Meeting.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
The Minister congratulated incoming OIC Secretary-General Ismail Ould Cheikh Ahmed, emphasized solidarity against rising Islamophobia, and reaffirmed Azerbaijan’s support for Palestine’s statehood.… pic.twitter.com/mmo1qRcL6O