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    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 20:05
    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поздравил Исмаила ульд Шейха Ахмеда со вступлением в должность генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

    Байрамов подчеркнул важность солидарности в борьбе с растущей исламофобией и вновь подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности.

    Выразив обеспокоенность эскалацией военных конфликтов в регионе, министр призвал активизировать дипломатические усилия и совместные действия ОИС по противодействию дискриминации и насилию в отношении мусульманских общин во всем мире.

    Он также рассказал о подготовке к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в 2027 году.

    Джейхун Байрамов Исмаил ульд Шейх Ахмед Организация исламского сотрудничества (ОИС) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН Государство Палестина
    Azərbaycan Fələstinin dövlətçiliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib
    Bayramov reaffirms support for Palestine, discusses preparations for OIC Summit in Azerbaijan
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