Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поздравил Исмаила ульд Шейха Ахмеда со вступлением в должность генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Байрамов подчеркнул важность солидарности в борьбе с растущей исламофобией и вновь подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности.

Выразив обеспокоенность эскалацией военных конфликтов в регионе, министр призвал активизировать дипломатические усилия и совместные действия ОИС по противодействию дискриминации и насилию в отношении мусульманских общин во всем мире.

Он также рассказал о подготовке к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в 2027 году.