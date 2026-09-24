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    Azərbaycan Fələstinin dövlətçiliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 19:45
    Azərbaycan Fələstinin dövlətçiliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) yeni Baş katibi İsmayıl Uld Şeyx Əhmədi təbrik edib, artan islamofobiyaya qarşı həmrəyliyi vurğulayıb və Azərbaycanın Fələstinin dövlətçiliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    O, artan regional hərbi münaqişələrlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edərək, qlobal miqyasda müsəlman icmalarını hədəf alan ayrı-seçkilik və zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün diplomatik səyləri gücləndirməyə və İƏT-i birgə fəaliyyətə çağırıb.

    Nazir 2027-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək İƏT Sammiti üçün institusional hazırlıq işləri barədə məlumat verib.

    Ceyhun Bayramov İsmail Uld Şeyx Əhməd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане
    Bayramov reaffirms support for Palestine, discusses preparations for OIC Summit in Azerbaijan
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