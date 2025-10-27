Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 18:13
    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находившуюся с визитом в Баку заместителя министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Во время встречи стороны обсудили вопросы союзничества Азербайджана и Турции, а также региональную и международную безопасность.

    Стороны подчеркнули важность укрепления многоуровневого сотрудничества - в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

    Байрамов и Экинджи выразили удовлетворение тесным взаимодействием двух стран на международных площадках, особенно в рамках ОТГ, отметив, что саммит в Габале способствовал укреплению единства в тюркском мире.

    Азербайджанский министр подробно проинформировал турецкую делегацию о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, включая вопросы, вытекающие из Вашингтонского саммита.

    Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа, Сирии, а также происходящее в ряде африканских стран, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Азербайджан Турция МИД
