İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 18:02
    Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Bakıda oktyabrın 27-də Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, siyasi məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov, Türkiyə nümayəndə heyətinə isə xarici işlər nazirinin müavini Ayşe Berris Ekinci rəhbərlik edib.

    Vurğulanıb ki, bundan əvvəl Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Ayşe Berris Ekincini qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyindən irəli gələn mövzular, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətlərini təsbit edən tarixi Şuşa Bəyannaməsinin mövcud qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin təcəssümü olduğu bildirilib. Liderlərin təlimatı ilə çoxölçülü müttəfiqlik münasibətlərimizin siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, kommunikasiyalar, mədəni-humanitar və s. aspektləri üzrə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətin vacibliyi vurğulanıb.

    Azərbaycan və Türkiyənin bütün beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə də ailə hesab olunan Türk Dövlətləri Təşkilatında birgə səylərinin təqdirəlayiq olduğu vurğulanıb, bu il Qəbələdə keçirilmiş sammitin təşkilatın daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olunub.

    C.Bayramov Türkiyə XİN başçısının müavinini Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və onun müxtəlif aspektləri, Vaşinqton sammitindən irəli gələn məsələlər barədə ətraflı məlumatlandırıb.

    Yaxın Şərqdə, Qəzza bölgəsində, Suriyada və Afrika ölkələrində mövcud səylər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov Ayşe Berris Ekinci siyasi məsləhətləşmələr
    Foto
    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Son xəbərlər

    18:15

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib

    Futbol
    18:11

    İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"

    Biznes
    18:11

    Azərbaycanda daha iki müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:02
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:59

    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti