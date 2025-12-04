Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мир
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 17:48
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что исключение территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении, создаст возможность для обеспечения окончательного мира между странами.
Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе своего выступления на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ.
"Исключение территориальных претензий, которые до сих пор сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать и в дальнейшем ратифицировать парафированное двустороннее соглашение, обеспечив тем самым окончательный мир", - сказал Байрамов.
Последние новости
18:28
Стала известна причина задержания архиепископа Хачатряна - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:26
В импортированных в Азербайджан энергетиках Nitro Max вновь обнаружено лекарствоЗдоровье
18:13
ЮАР берет паузу в работе G20Другие страны
17:54
К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:49
Президент Кипра: Мирное соглашение должно базироваться на территориальной целостности Украины - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:48
Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мирВнешняя политика
17:44
Кошта: Казахстан играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности ЕвропыВ регионе
17:42
Зеленский: Председательство Кипра в Совете ЕС может стать важным по открытию кластеров для УкраиныВ регионе
17:41
Фото