Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мир

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 17:48
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что исключение территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении, создаст возможность для обеспечения окончательного мира между странами.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе своего выступления на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ.

    "Исключение территориальных претензий, которые до сих пор сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать и в дальнейшем ратифицировать парафированное двустороннее соглашение, обеспечив тем самым окончательный мир", - сказал Байрамов.

