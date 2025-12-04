Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мир

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что исключение территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении, создаст возможность для обеспечения окончательного мира между странами.

Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе своего выступления на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ.

"Исключение территориальных претензий, которые до сих пор сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать и в дальнейшем ратифицировать парафированное двустороннее соглашение, обеспечив тем самым окончательный мир", - сказал Байрамов.