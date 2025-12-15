Мерц: ФРГ потратила €76 млрд на военную и гражданскую помощь Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины €40 млрд и еще €36 млрд - на гражданскую помощь.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

"Мы оказали Украине с февраля 2022 года военную поддержку в размере около €40 млрд. Дополнительно мы предоставили €36 млрд на гражданскую помощь. И в 2026 году мы выделим еще более €11 млрд на военную поддержку", - заявил Мерц.

На форуме он также объявил о немедленном выделении €170 млн для обеспечения энергоснабжения Украины.

Ранее на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций в Украине общим объемом €45 млн.