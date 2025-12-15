Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Пан Ги Мун: ООН переживает кризис и нуждается в реформах

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 22:06
    Пан Ги Мун: ООН переживает кризис и нуждается в реформах

    Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил на открытых дебатах на тему "Лидерство во имя мира: будущее руководство ООН" в Совете Безопасности.

    Как сообщает американское бюро Report, он призвал к реформе Совбеза ООН и усилению роли генсека организации.

    Мун заявил о дестабилизации ситуации в мире в последние годы, в частности упомянув полномасштабное вторжение РФ в Украину, конфликт в секторе Газа, рост числа жертв среди гражданского населения в результате конфликтов, а также климатический кризис. По его словам, все эти факторы осложнили международное сотрдуничество и привели к кризису в ООН.

    Пан Ги Мун подчеркнул, что сила и эффективность всемирной организации напрямую зависят от политической воли государств-членов. По его словам, для преодоления существующих проблем необходимы фундаментальные реформы: "Если реформы не будут проведены, ООН может рухнуть".

    Он отметил, что руководство организации, особенно генсек, должны играть более активную политическую роль в международной дипломатии. Пан Ги Мун предложил ввести для следующего главы организации мандат на 7 лет вместо 5, заявив, что это может сократить его зависимость от постоянных членов Совбеза.

    Обращая внимание на недостатки в деятельности Совета Безопасности как основную причину кризиса в ООН, Пан Ги Мун заявил, что злоупотребление правом вето ослабляет мандат по обеспечению мира и безопасности. Он подчеркнул важность ограничения права вето и призвал реформировать Совбез в соответствии с реалиями XXI века.

    Лента новостей