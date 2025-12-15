Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 21:47
    Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

    По меньшей мере один год дошкольной подготовки является крайне важным.

    Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

    По его словам, более 85% проблемы уже решено, однако необходимо учитывать финансовые и качественные аспекты.

    "Государство занимает значительную долю в этой сфере. Более 100 тысяч детей охвачены дошкольным образованием в государственном секторе. Один ребенок обходится государственному бюджету в 4 500 манатов. Если умножить общее число детей на 4 500 манатов, сумма превысит 2 млрд манатов. Для человека, мыслящего логически, очевидно, что это нереальные цифры. То есть речь идет о финансировании дошкольного образования исключительно за счет государства", - отметил министр.

    Приводя в пример зарубежный опыт, он подчеркнул, что в ведущих странах мира также не применяется модель, при которой дошкольное образование финансируется только государством.

    "Мы предложили несколько решений. Одно из них - дошкольное образование на основе общин, другое - государственно-частное партнерство", - добавил Э.Амруллаев.

    Эмин Амруллаев дошкольное образование
    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Последние новости

    21:47

    Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

    Наука и образование
    21:36

    В Гааге будет создана комиссия по искам против РФ за ущерб Украине

    Другие страны
    21:24

    Эмин Амруллаев прокомментировал проблему перегруженных школьных рюкзаков

    Наука и образование
    21:24

    В США заявили о согласовании 90% вопросов между РФ и Украиной

    Другие страны
    21:19

    Мирзоян проинформировал глав МИД стран ЕС о мирном процессе между Ереваном и Баку

    Другие страны
    21:11

    Глава МИД Армении совершит рабочий визит в Люксембург

    В регионе
    21:09

    Эмин Амруллаев: Число учащихся на освобожденных территориях приближается к 3 тысячам

    Наука и образование
    20:59

    Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    20:54

    В Иране при взрыве на предприятии погибли 9 рабочих

    В регионе
    Лента новостей