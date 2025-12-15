Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

По меньшей мере один год дошкольной подготовки является крайне важным.

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

По его словам, более 85% проблемы уже решено, однако необходимо учитывать финансовые и качественные аспекты.

"Государство занимает значительную долю в этой сфере. Более 100 тысяч детей охвачены дошкольным образованием в государственном секторе. Один ребенок обходится государственному бюджету в 4 500 манатов. Если умножить общее число детей на 4 500 манатов, сумма превысит 2 млрд манатов. Для человека, мыслящего логически, очевидно, что это нереальные цифры. То есть речь идет о финансировании дошкольного образования исключительно за счет государства", - отметил министр.

Приводя в пример зарубежный опыт, он подчеркнул, что в ведущих странах мира также не применяется модель, при которой дошкольное образование финансируется только государством.

"Мы предложили несколько решений. Одно из них - дошкольное образование на основе общин, другое - государственно-частное партнерство", - добавил Э.Амруллаев.