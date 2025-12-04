İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması sülhün təmininə imkan yaradacaq

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:31
    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması sülhün təmininə imkan yaradacaq

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ermənistan Konstitusiyasında təsbit olunan ərazi iddialarının çıxarılmasını birdəfəlik sülhün təmin olunmasına imkan yaradacağını bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, nazir bunu ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    "Ermənistan Konstitusiyasında hələ də qalmaqda davam edən ərazi iddialarının çıxarılması, paraflanmış ikitərəfli sazişinin imzalanmasına və onun sonrakı ratifikasiyasına və birdəfəlik sülhün təmin olunmasına imkan yaradacaq", - C.Bayramov deyib.

    Ceyhun Bayramov ATƏT Ermənistan
    Байрамов: Исключение территориальных претензий из Конституции Армении обеспечит прочный мир

    Son xəbərlər

    17:53

    AMADA Azərbaycan atletlərinə maarifləndirici seminar keçirib

    Fərdi
    17:46

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Benfika" tarixinin ən yaxşı heyətini yığıb"

    Futbol
    17:43

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:40

    "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    17:31

    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması sülhün təmininə imkan yaradacaq

    Xarici siyasət
    17:25

    Azərbaycan və Niderland regional məsələləri və əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:22

    Hakan Fidan: ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması qərarı tarixi hadisədir

    Region
    17:12

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib

    Futbol
    17:11

    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti