Байрамов и Паннилаге обсудили экономику, туризм и гуманитарное сотрудничество
- 20 апреля, 2026
- 12:23
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP) обсудил вопросы экономического сотрудничества с министром сельского развития, социального обеспечения и расширения прав и возможностей общин Шри-Ланки Упали Паннилаге.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Согласно информации, министры высоко оценили развитие отношений, основанных на взаимном уважении и общих ценностях, и обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях.
Кроме того, Паннилаге выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном во время последних стихийных бедствий в Шри-Ланке.
Особое внимание на встрече было уделено укреплению экономических связей и увеличению товарооборота. Отмечено, что туризм может стать одним из ключевых направлений расширения взаимодействия.
Также обсуждались возможности предоставления стипендий для граждан Шри-Ланки.
Стороны подчеркнули, что активизация консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств, а также координация на многосторонних площадках придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.
