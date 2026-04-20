    Байрамов и Паннилаге обсудили экономику, туризм и гуманитарное сотрудничество

    20 апреля, 2026
    • 12:23
    Байрамов и Паннилаге обсудили экономику, туризм и гуманитарное сотрудничество

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP) обсудил вопросы экономического сотрудничества с министром сельского развития, социального обеспечения и расширения прав и возможностей общин Шри-Ланки Упали Паннилаге.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

    Согласно информации, министры высоко оценили развитие отношений, основанных на взаимном уважении и общих ценностях, и обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях.

    Кроме того, Паннилаге выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном во время последних стихийных бедствий в Шри-Ланке.

    Особое внимание на встрече было уделено укреплению экономических связей и увеличению товарооборота. Отмечено, что туризм может стать одним из ключевых направлений расширения взаимодействия.

    Также обсуждались возможности предоставления стипендий для граждан Шри-Ланки.

    Стороны подчеркнули, что активизация консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств, а также координация на многосторонних площадках придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

    Джейхун Байрамов Упали Паннилаге Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Шри-Ланка
    Ceyhun Bayramov şri-lankalı nazirlə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov discusses bilateral relations with Sri Lankan minister

