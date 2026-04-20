    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    • 20 aprel, 2026
    • 12:03
    Ceyhun Bayramov şri-lankalı nazirlə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) 82-ci sessiyası çərçivəsində Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının Kənd İnkişafı, Sosial Təminat və İcmaların Səlahiyyətləndirilməsi naziri Upali Pannilage ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, nazirlər qarşılıqlı hörmət və ortaq dəyərlərə əsaslanan münasibətlərin inkişafını yüksək qiymətləndirib, müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Bundan əlavə Şri-Lanka tərəfi son təbii fəlakətlər zamanı Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanitar yardıma görə minnətdarlığını ifadə edib.

    Görüşdə iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Turizmin daha geniş əməkdaşlıq üçün mühüm amil olduğu vurğulanıb.

    Bundan əlavə, Şri-Lanka vətəndaşları üçün təqaüd imkanları da görüş zamanı qeyd olunub.

    Tərəflər bildiriblər ki, xarici işlər nazirləri arasında məsləhətləşmə mexanizmindən istifadə olunması, eləcə də çoxtərəfli platformalarda səylərin əlaqələndirilməsi ikitərəfli münasibətlərin inkişafına əlavə təkan verəcək.

    Байрамов и Паннилаге обсудили экономику, туризм и гуманитарное сотрудничество
    Jeyhun Bayramov discusses bilateral relations with Sri Lankan minister

