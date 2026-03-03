Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
- 03 марта, 2026
- 12:45
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Главы ведомств обменялись мнениями по поводу военной эскалации и роста напряженности в Ближневосточном регионе.
Подчеркнув влияние сложившейся ситуации на региональную и глобальную безопасность, стороны отметили важность соблюдения норм гуманитарного права, обеспечения защиты гражданского населения и инфраструктуры, а также необходимость решения вопросов на основе принципов международного права посредством диалога и дипломатических инструментов.
Пакистанская сторона, в свою очередь, проинформировала о текущей обстановке в связи со столкновениями, произошедшими на пакистано-афганской границе.
В ходе телефонной беседы были также обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.