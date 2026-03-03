Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Главы ведомств обменялись мнениями по поводу военной эскалации и роста напряженности в Ближневосточном регионе.

Подчеркнув влияние сложившейся ситуации на региональную и глобальную безопасность, стороны отметили важность соблюдения норм гуманитарного права, обеспечения защиты гражданского населения и инфраструктуры, а также необходимость решения вопросов на основе принципов международного права посредством диалога и дипломатических инструментов.

Пакистанская сторона, в свою очередь, проинформировала о текущей обстановке в связи со столкновениями, произошедшими на пакистано-афганской границе.

В ходе телефонной беседы были также обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.