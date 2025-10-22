Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей

Азербайджан уже видит позитивные результаты договоренностей, достигнутых по итогам Вашингтонского саммита 8 августа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

По словам министра, одним из положительных шагов стало начало процесса ликвидации Минской группы 1 сентября.

"Мы знаем, что продолжаются переговоры между США и Арменией по реализации проекта TRIPP. Среди позитивных элементов можно отметить решение Азербайджана разрешить транзит грузов в Армению через свою территорию - в частности, речь идёт о поставках зерна из Казахстана", - подчеркнул Байрамов.