    Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:10
    Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей

    Азербайджан уже видит позитивные результаты договоренностей, достигнутых по итогам Вашингтонского саммита 8 августа.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    По словам министра, одним из положительных шагов стало начало процесса ликвидации Минской группы 1 сентября.

    "Мы знаем, что продолжаются переговоры между США и Арменией по реализации проекта TRIPP. Среди позитивных элементов можно отметить решение Азербайджана разрешить транзит грузов в Армению через свою территорию - в частности, речь идёт о поставках зерна из Казахстана", - подчеркнул Байрамов.

    Nazir: Azərbaycan Vaşinqton razılaşmasının müsbət nəticələrini görməkdədir

