Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:10
Азербайджан уже видит позитивные результаты договоренностей, достигнутых по итогам Вашингтонского саммита 8 августа.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
По словам министра, одним из положительных шагов стало начало процесса ликвидации Минской группы 1 сентября.
"Мы знаем, что продолжаются переговоры между США и Арменией по реализации проекта TRIPP. Среди позитивных элементов можно отметить решение Азербайджана разрешить транзит грузов в Армению через свою территорию - в частности, речь идёт о поставках зерна из Казахстана", - подчеркнул Байрамов.
Последние новости
13:16
Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%Внешняя политика
13:15
Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млнВнешняя политика
13:10
Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
13:08
Рябков: РФ продолжает подготовку к возможному саммиту Путина и ТрампаВ регионе
13:08
Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
13:07
Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического курултаяВнутренняя политика
13:07
Азер Байрамов: За 20 лет сводный бюджет страны вырос более чем в 17 разФинансы
13:05
Азербайджан присоединился к уставу Еврокомиссии по борьбе с ящуромВнешняя политика
13:04