    Nazir: Azərbaycan Vaşinqton razılaşmasının müsbət nəticələrini görməkdədir

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:05
    Nazir: Azərbaycan Vaşinqton razılaşmasının müsbət nəticələrini görməkdədir

    Azərbaycan avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmanın müsbət nəticələrini görməkdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, bunlardan biri sentyabrın 1-də Minsk prosesinin ləğv olunmasına başlanılmasıdır:

    "Biz bilirik ki, ABŞ və Ermənistan arasında TRİPP layihəsinin reallaşdırılması üzrə danışıqlar davam edir. Müsbət elementlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yüklərin ərazisi üzərindən Ermənistana çatdırılmasına imkan verdi. Burada söhbət taxıl daşınmasından gedir. Taxıl Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan üzərindən keçəcək".

