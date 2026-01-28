Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Байрамов: Азербайджан привержен развитию стратегических связей с КНР

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 16:06
    Байрамов: Азербайджан привержен развитию стратегических связей с КНР

    Азербайджан остается приверженным дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и расширению сотрудничества с Китаем.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети X.

    По словам министра, в рамках визита в Китай в Пекине состоялась продуктивная двусторонняя встреча с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

    "В ходе встречи мы обсудили вопросы продвижения нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, углубления политического диалога и расширения практического сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональным и глобальным процессам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава азербайджанского МИД.

    В публикации подчеркивается, что Азербайджан решительно продолжает курс на дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и расширение сотрудничества на основе взаимного уважения, доверия и общих интересов.

    Джейхун Байрамов МИД Азербайджана Ван И Китай
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Çin strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini qətiyyətlə davam etdirir
    Bayramov: Azerbaijan committed to strengthening strategic ties with China

    Последние новости

    17:30

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    Инфраструктура
    17:30

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    Лента новостей