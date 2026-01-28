Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Çin strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini qətiyyətlə davam etdirir
- 28 yanvar, 2026
- 15:51
Azərbaycan və Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının daha da dərinləşdirilməsinə və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə sadiqliyini qətiyyətlə davam etdirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov özünün "X" sosial media hesabında yazıb.
Nazir qeyd edib ki, Çinə səfəri çərçivəsində Pekində Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van Yi ilə səmərəli ikitərəfli görüş keçirib.
"Görüş zamanı hərtərəfli strateji tərəfdaşlığımızın irəlilədilməsi, siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, praktiki əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və qlobal proseslər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq.
Azərbaycan qarşılıqlı hörmət, etimad və ortaq maraqlara əsaslanan Azərbaycan–Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının daha da dərinləşdirilməsinə və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə sadiqliyini qətiyyətlə davam etdirir", - paylaşımda qeyd olunub.
Had a productive bilateral meeting with H.E. Wang Yi, Foreign Minister of the People’s Republic of China in Beijing, during my visit to China.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) January 28, 2026
We discussed the advancement of our comprehensive strategic partnership, deepening political dialogue, expanding practical cooperation,… pic.twitter.com/iypJ8Cyzpf