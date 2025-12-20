Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 13:20
    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Азербайджан и Черногория имеют большой потенциал для сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем.

    Он отметил, что состоялся обмен мнениями о проектах в этой области, в которых участвует и Азербайджан.

    "В гуманитарной сфере также есть большой потенциал. Образование, культура, спорт являются основными направлениями в этой области. Студенты из Черногории также воспользовались нашими программами студенческого обмена. Мы также обсудили студенческий и академический обмен между университетами", - сказал Байрамов.

    Черногория Азербайджан транспорт логистика образование спорт
    Ceyhun Bayramov: Monteneqro ilə nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığın böyük potensialı var
    Bayramov: Azerbaijan and Montenegro have potential for cooperation in transport

    Последние новости

    13:41

    Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

    Внешняя политика
    13:34

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

    Другие страны
    13:29

    Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

    Другие страны
    13:27

    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    13:26

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

    Внешняя политика
    13:15

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    13:00

    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    Другие страны
    Лента новостей