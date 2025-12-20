Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

Азербайджан и Черногория имеют большой потенциал для сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем.

Он отметил, что состоялся обмен мнениями о проектах в этой области, в которых участвует и Азербайджан.

"В гуманитарной сфере также есть большой потенциал. Образование, культура, спорт являются основными направлениями в этой области. Студенты из Черногории также воспользовались нашими программами студенческого обмена. Мы также обсудили студенческий и академический обмен между университетами", - сказал Байрамов.