Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере
Внешняя политика
- 20 декабря, 2025
- 13:20
Азербайджан и Черногория имеют большой потенциал для сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем.
Он отметил, что состоялся обмен мнениями о проектах в этой области, в которых участвует и Азербайджан.
"В гуманитарной сфере также есть большой потенциал. Образование, культура, спорт являются основными направлениями в этой области. Студенты из Черногории также воспользовались нашими программами студенческого обмена. Мы также обсудили студенческий и академический обмен между университетами", - сказал Байрамов.
