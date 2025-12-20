İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:14
    Ceyhun Bayramov: Monteneqro ilə nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığın böyük potensialı var

• 20 dekabr, 2025

    Azərbaycan və Monteneqro arasında nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığın böyük potensialı var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Monteneqro Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, bu sahədə Azərbaycanın da daxil olduğu layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb:

    "Humanitar sahədə də böyük potensial var. Təhsil, mədəniyyət, idman bu istiqamətdə əsas sahələrdir. Tələbə mübadiləsi proqramlarımızdan Monteneqrodan olan tələbələr də faydalanıb. Bu baxımdan, həm tələbə, həm də universitetlər arasında akademik mübadilə barədə də müzakirə apardıq".

    Ervin İbrahimoviç Ceyhun Bayramov Monteneqro
    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере
    Bayramov: Azerbaijan and Montenegro have potential for cooperation in transport

