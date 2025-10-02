Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 23:13
    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    "С одной стороны, очевидно, что Европа нуждается в газе. Азербайджан готов поставлять в Европу больше газа. Однако для наращивания добычи необходимы инвестиции. В то же время Европа не демонстрирует единой политики в этом направлении", - отметил министр.

