Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"С одной стороны, очевидно, что Европа нуждается в газе. Азербайджан готов поставлять в Европу больше газа. Однако для наращивания добычи необходимы инвестиции. В то же время Европа не демонстрирует единой политики в этом направлении", - отметил министр.