Bayraktar: Avropa Azərbaycandan qaz tədarükü ilə bağlı bir-biri ilə uyğunlaşmayan addımlar atır
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 23:08
Avropa Azərbaycandan qaz tədarükü ilə bağlı bir-biri ilə uyğunlaşmayan addımlar atır.
"Report" "CNN Türk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar deyib.
"Bir tərəfdən Avropanın qaza ehtiyacı olduğu görünür. Azərbaycan Avropaya daha çox qaz tədarük etmək istəyir. Bununla belə, hasilatı artırmaq üçün sərmayə qoymaq lazımdır. Avropa bununla bağlı çox da vahid siyasət yürütmür", - nazir qeyd edib.
Bayraktar: Avropa Azərbaycandan qaz tədarükü ilə bağlı bir-biri ilə uyğunlaşmayan addımlar atır
