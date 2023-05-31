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Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство

Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство – от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 14:12
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство

За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство – от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Азербайджан помогает удовлетворению глобальной потребности в надежном энергоснабжении – от развития Среднего коридора, включая Южный газовый коридор, до содействия диверсификации энергии, которая повышает энергоустойчивость. Меня радуют усилия Азербайджана по достижению глобальных климатических целей, в том числе инициативы по развитию возобновляемых источников энергии и усилению энергоэффективности.

США будут поддерживать Азербайджан в реализации этих мер, а также проведении реформ, которые будут способствовать верховенству закона и расширению возможностей для азербайджанского народа. Кроме того, мы продолжим поддерживать справедливый и устойчивый мир, который будет способствовать безопасности и процветанию на Южном Кавказе для будущих поколений", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Azərbaycan və ABŞ transmilli təhlükələrlə mübarizədən inklüziv iqtisadi inkişafa qədər möhkəm tərəfdaşlıq yaradıb"

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