"Azvirt" может быть привлечен к строительству объездной трассы вокруг Белграда

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Сербии, министр транспорта, строительства и инфраструктуры Зорана Михайлович провела встречу с главой компании "Azvirt" Камилем Алиевым и послом Азербайджана в Сербии Эльдаром Гасановым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт сербского министерства, на встрече были обсуждены проекты в Сербии, в которых компания "Azvirt" осуществляет свою деятельность. Также стороны обсудили возможности участия компании в других проектах.

К.Алиев выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством по строительству участка автодороги Лиг - Прельина. Он также заявил, что компания заинтересована в участии строительства объездной трассы вокруг столицы Белграда.

В связи с этим, З.Михайлович сообщила, что будет создана рабочая группа, которая займется вопросом строительства объездной трассы. Она добавила, что государство готово обеспечить любую помощь по строительству дороги.

Министр также выразила удовлетворение работой, проделанной на участке трассы Лиг - Прельина, отметив, что это сотрудничество должно быть продолжено и в рамках других проектов.