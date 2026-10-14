АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными

​Делегация AZCON Holding и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), находящаяся с визитом в Казахстане, ознакомилась с деятельностью ведущих портов и терминалов этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в рамках визита был проведен осмотр инфраструктуры портов Актау и Курык, Актауского морского северного терминала, ООО "Актауский международный контейнерный хаб" и мультимодального терминала "Саржа".

Отмечено, что операции, проводимые в этих портах и терминалах, играют важную роль в расширении транспортно-логистических возможностей региона.

​На встречах с руководством портов были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Бакинским международным морским портом и портами Актау и Курык, повышения эффективности перевалки грузов и организации цифрового обмена информацией.

​Стороны подчеркнули важность координации между портами с точки зрения оптимизации процессов перевозки транзитных грузов и укрепления конкурентоспособности Среднего коридора.