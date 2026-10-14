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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 18:25
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными

    ​Делегация AZCON Holding и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), находящаяся с визитом в Казахстане, ознакомилась с деятельностью ведущих портов и терминалов этой страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в рамках визита был проведен осмотр инфраструктуры портов Актау и Курык, Актауского морского северного терминала, ООО "Актауский международный контейнерный хаб" и мультимодального терминала "Саржа".

    Отмечено, что операции, проводимые в этих портах и терминалах, играют важную роль в расширении транспортно-логистических возможностей региона.

    ​На встречах с руководством портов были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Бакинским международным морским портом и портами Актау и Курык, повышения эффективности перевалки грузов и организации цифрового обмена информацией.

    ​Стороны подчеркнули важность координации между портами с точки зрения оптимизации процессов перевозки транзитных грузов и укрепления конкурентоспособности Среднего коридора.

    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    Порт Актау и Курык Азербайджанские железные дороги (АЖД) Средний коридор Казахстан
    Фото
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Фото
    Azerbaijan, Kazakhstan seek closer port coordination on Middle Corridor
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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