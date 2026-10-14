İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 18:15
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir

    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yüklərin daşınması proseslərinin optimallaşdırılması və Orta Dəhlizin rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi istiqamətində limanlar arasında koordinasiyanı artırmaq niyyətindədilər.

    "Report"un "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bununla bağlı müzakirələr AZCON Holding və ADY-nin nümayəndə heyətinin Qazaxıstana həyata keçirdiyi səfər zamanı aparılıb.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində Aktau və Kurık limanları, Aktau Dəniz Şimal Terminalı, "Aktau Beynəlxalq Konteyner Qovşağı" MMC, həmçinin "Sarja" multimodal terminalının infrastrukturu yerində nəzərdən keçirilib. Qeyd edilib ki, regionun nəqliyyat-logistika potensialının artırılmasında bu liman və terminalların həyata keçirdiyi əməliyyatlar əhəmiyyətli yer tutur.

    Liman rəhbərləri ilə keçirilən görüşlərdə Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı ilə Aktau və Kurık limanları arasında tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, yükaşırma proseslərinin effektivliyinin yüksəldilməsi və rəqəmsal informasiya mübadiləsinin qurulması ilə əlaqədar məsələlər nəzərdən keçirilib.

    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir
    Azərbaycan və Qazaxıstan tranzit yük daşımalarını optimallaşdırmaq istəyir

    Tranzit yük daşımaları Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Kurık limanı Aktau limanı Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı MMC Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) AZCON Holding
    Foto
    АЖД и казахстанские порты обсудили расширение сотрудничества и цифровой обмен данными
    Foto
    Azerbaijan, Kazakhstan seek closer port coordination on Middle Corridor
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti