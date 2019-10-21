Посол: Азербайджан всегда поддерживал проводимые Турцией антитеррористические операции

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"Азербайджан всегда поддерживал проводимые Турцией антитеррористические операции, в том числе операцию "Источник мира". Этим Азербайджан показал миру, что мы действительно являемся одной нацией и двумя государствами. Сердца народов Турции и Азербайджана всегда бились едино. За это мы благодарим народ, государство и президента Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил на пресс-конференции, проводимой с целью информирования руководителей и представителей ведущих СМИ Азербайджана о ходе и текущей ситуации операции "Источник мира".

"В течение долгого времени мы сообщали миру, что на севере Сирии пребывают террористы, и Турция не может оставаться равнодушной к этому. Турция хочет восстановления мира в Сирии", - сказал Э.Озорал.