    Азербайджанский дипломат выступил на заседании ООН на тему миграции

    Внешняя политика
    • 24 марта, 2026
    • 02:47
    Азербайджанский дипломат выступил на заседании ООН на тему миграции

    Первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев выступил на неформальных консультациях по Декларации о прогрессе Форума по рассмотрению проблем международной миграции (IMRF), проведенных в ООН, от имени инициативы "Страны-чемпионы" Глобального договора о миграции (GCM), сопредседателем которой Азербайджан является на 2026 год.

    Как сообщает американское бюро Report, дипломат подчеркнул, что инициатива направлена на укрепление сотрудничества на всех этапах миграции.

    Ш. Гаджиев отметил, что "страны-чемпионы" вновь подтверждают свою приверженность реализации 23 целей безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. В заявлении было уделено внимание защите прав мигрантов, особенно детей, и созданию условий, при которых они могут вносить полезный вклад в жизнь общества.

    Делегат постпредства также подчеркнул, что "страны-чемпионы" будут сотрудничать со всеми представительствами, стремясь обеспечить подготовку сбалансированной и ориентированной на действия Декларации о прогрессе для второго IMRF.

    постоянное представительство Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев Форум по рассмотрению проблем международной миграции (IMRF)
    Azərbaycan diplomatı BMT iclasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıqdan danışıb
