    Azərbaycan diplomatı BMT iclasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıqdan danışıb

    Xarici siyasət
    • 24 mart, 2026
    • 01:54
    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Şahriyar Hacıyev 2026-cı il üçün Azərbaycanın həmsədri olduğu Miqrasiya üzrə Qlobal Paktın (GCM) "Çempion ölkələr" təşəbbüsü adından BMT-də keçirilən Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumunun (IMRF) Proqres Bəyannaməsi üzrə qeyri-rəsmi məsləhətləşmələrdə çıxış edib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Ş. Hacıyev təşəbbüsün miqrasiyanın bütün mərhələlərində əməkdaşlığı gücləndirməyə xidmət etdiyini vurğulayıb.

    Diplomat bildirib ki, "çempion ölkələr" təhlükəsiz, nizama salınmış və müntəzəm miqrasiyanın 23 məqsədinin həyata keçirilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyir. Bəyanatda miqrantların, xüsusən uşaqların hüquqlarının qorunmasına və onların cəmiyyətlər üçün faydalı töhfə verə biləcəyi şəraitin yaradılmasına diqqət yetirilib.

    Ş. Hacıyev həmçinin vurğulayıb ki, "çempion ölkələr" bütün nümayəndəliklərlə əməkdaşlıq edərək ikinci IMRF üçün balanslı və fəaliyyət yönümlü Proqres Bəyannaməsinin hazırlanmasını təmin etməyə çalışacaqlar.

    Miqrasiya üzrə Qlobal Pakt Çempion ölkələr təşəbbüsü Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi

