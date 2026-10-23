"Mançester Yunayted"in futbolçusu Benyamin Şeşko fevraladək yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 13:53
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İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun zədəli futbolçusu Benyamin Şeşkonun 2027-ci ilin fevralınadək yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.
"Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, hücumçunun sağalmasının 4 aya qədər çəkə biləcəyi ehtimal olunur.
Sloveniyalı forvard sentyabrda "Brayton"a uduzduları (2:3) Liqa Kuboku matçında zədələnib.
Xatırladaq ki, Benyamin Şeşko "Sabah"a 4:0 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun oyununda fərqlənib.
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