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    "Mançester Yunayted"in futbolçusu Benyamin Şeşko fevraladək yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:53
    Mançester Yunaytedin futbolçusu Benyamin Şeşko fevraladək yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun zədəli futbolçusu Benyamin Şeşkonun 2027-ci ilin fevralınadək yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, hücumçunun sağalmasının 4 aya qədər çəkə biləcəyi ehtimal olunur.

    Sloveniyalı forvard sentyabrda "Brayton"a uduzduları (2:3) Liqa Kuboku matçında zədələnib.

    Xatırladaq ki, Benyamin Şeşko "Sabah"a 4:0 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun oyununda fərqlənib.

    Benyamin Şeşko Mançester Yunayted FK Brayton FK Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası
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