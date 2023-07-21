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Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины

Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 21:26
Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины

Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом было заявлено во время визита азербайджанской делегации в город Ирпень Киевской области Украины.

В состав делегации вошли заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов, директор Государственного главного проектного института Azərmemarlayihə Джахангир Мамедрзаев, заведующий лабораторией Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры Ровшан Рзаев, представители других структур, а также посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев и советник посольства Сабир Рзаев.

Цель визита - ознакомление с разрушенными объектами в Ирпене в рамках участия Азербайджана в проектах, связанных с восстановлением Украины.

Азербайджанскую делегацию встретил и сопровождал мэр Ирпеня Александр Маркушин. Делегация сначала посетила Ирпенский городской парк дружбы имени академика Зарифы Алиевой и возложила цветы к памятнику Зарифе Алиевой. Затем гости ознакомились с ремонтными работами в лицее №12 имени Зарифы Алиевой, и посетил расположенный в лицее одноименный музей.

Мэр города А.Маркушин сообщил Report, что уже определен круг предстоящих работ: "Азербайджанская сторона предложила свои услуги и помощь в восстановлении нашего города. Я поблагодарил их за проделанную работу, ведь они восстановили разрушенную в прошлом году самую большую школу в городе. В настоящее время компания SOCAR проводит ремонт лицея №12 имени Зарифы Алиевой. Этот процесс идет ускоренными темпами, и работы будут завершены в сентябре. Самое главное, что правительство Азербайджана выразило желание помочь Украине, в том числе Ирпеню, в реконструкции многих объектов. Сегодня мы хотим показать все эти объекты. По этим объектам уже есть проектные решения, а дальше будет лишь утверждаться их финансирование".

Зампредседателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов сообщил, что делегация ознакомилась с разрушениями в городе Ирпень: "Думаю, что после проведения соответствующих оценочных работ мы выступим с предложениями по реставрации и реконструкции этих объектов. В восстановлении этих объектов будут участвовать азербайджанские строители".

Посол Сеймур Мардалиев сообщил Report, что Азербайджан с учетом принципов гуманизма и отношений с Украиной несколько раз направлял гуманитарную помощь в регион: "Как известно, на состоявшейся в конце июня в Лондоне конференции Азербайджан присоединился к проектам восстановления Украины. Азербайджан будет участвовать в инфраструктурных проектах, связанных с восстановлением Украины в послевоенный период. Сегодняшний визит азербайджанской миссии в Ирпень является практическим началом взятых в Лондоне обязательств".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani builders to participate in reconstruction of Ukraine
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