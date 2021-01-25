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Азербайджанская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ

Азербайджанская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ Азербайджанская делегация прибыла в Старстбург для участия на зимней сессии ПАСЕ.
Внешняя политика
25 января 2021 г. 15:28
Азербайджанская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ

Азербайджанская делегация прибыла в Страсбург для участия на зимней сессии ПАСЕ.

Как передает Report, об этом сообщил член делегации, депутат Турал Гянджалиев.

Делегацию возглавляет Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате - депутаты смогут участвовать на ней дистанционно или лично присутствовать в Страсбурге.

В ходе сессии будет заслушан отчет о работах, проделанных Бюро ассамблеи и постоянным комитетом, произведут обмен мнениями в связи с усовершенствованием процедуры мониторинга Ассамблеи, результатами проведенных в Грузии парламентских выборов, постмониторинговым диалогом с Черногорией, этическими, легальными и практическими сторонами вакцины от COVİD-19 и др.

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