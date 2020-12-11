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Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в смешанном формате

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в смешанном формате В ходе зимней сессии ассамблея проведет выборы ее председателя, а также судей Европейского суда по правам человека
Другие страны
11 декабря 2020 г. 17:12
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в смешанном формате

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет 25-28 января в смешанном формате. Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Следующая сессия ПАСЕ пройдет с 25 по 28 января 2021 года в гибридном формате, что позволит ее членам участвовать дистанционно или лично присутствовать в Страсбурге", - отмечается в сообщении.

В ходе зимней сессии ассамблея проведет выборы ее председателя, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"В рамках председательства Германии в Комитете министров Cовета Европы перед ассамблеей выступит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и ответит на вопросы участников, - сообщили в ПАСЕ. - Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выступит с заявлением и ответит на вопросы".

Согласно предварительной программе сессии, ее участники обсудят вопросы, связанные с применением вакцин от COVID-19, деятельностью НПО в странах - членах СЕ и ряд других вопросов.

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Версия на азербайджанском языке AŞPA-nın qış sessiyası qarışıq formatda keçiriləcək
Версия на английском языке PACE to hold hybrid plenary session in January

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