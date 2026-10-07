Азербайджано-британская межправкомиссия утвердила План действий на 2026-2027гг

Заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли принял участие в 8-м заседании азербайджано-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Минобразования, в своем выступлении замминистра проинформировал участников о текущем состоянии сотрудничества в сфере науки и образования между двумя странами.

Гасанли отметил значительное число студентов, обучающихся в Великобритании, и вклад государственных программ и программ двойных дипломов в развитие сотрудничества в сфере образования. Он также рассказал о работе по расширению взаимного обмена опытом, поддержке совместных проектов и развитию связей между вузами.

На заседании комиссии также обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической сферах, в области ИКТ, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, культуры и туризма.

По итогам 8-го заседания межправительственной комиссии подписан Протокол и принят План действий на 2026-2027 годы, охватывающий более 60 мероприятий по 10 направлениям.