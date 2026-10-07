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    Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ali təhsil müəssisələrinin əlaqələrindən danışılıb

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2026
    • 18:10
    Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ali təhsil müəssisələrinin əlaqələrindən danışılıb

    Elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli Bakıda keçirilmiş Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 8-ci iclasında iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iclasda çıxış edən nazir müavini iki ölkə arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. Həsən Həsənli çıxışında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında təhsil alan tələbələrin əhəmiyyətli sayını vurğulayaraq Dövlət Proqramları, eləcə də ikili diplom proqramlarının ölkələr arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəni qeyd edib. Bununla yanaşı, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, birgə layihələrinin dəstəklənməsi, eləcə də ali təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə də məlumat verib.

    Komissiyanın iclasında həmçinin iki ölkə arasında ticari-iqtisadi, sənaye, energetika, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi, mədəniyyət, eləcə də turizm sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və potensial imkanları müzakirə olunub.

    Sonda Hökumətlərarası Komissiyanın 8-ci iclasının yekunlarına dair Protokol imzalanıb, 2026-2027-ci illəri əhatə edən, 10 istiqamət üzrə 60-dan çox tədbiri özündə birləşdirən Fəaliyyət Planı qəbul edilib.

    Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ali təhsil müəssisələrinin əlaqələrindən danışılıb
    Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ali təhsil müəssisələrinin əlaqələrindən danışılıb

    Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Birləşmiş Krallıq
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    Азербайджано-британская межправкомиссия утвердила План действий на 2026-2027гг
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    Azerbaijan, UK adopt 2026-2027 action plan on bilateral cooperation
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