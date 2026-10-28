Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной аварией
Внешняя политика
- 28 октября, 2026
- 18:36
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Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с трагической железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков человек.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
"Глубоко опечалены трагической железнодорожной аварией в Испании. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.
Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека.
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