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    Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной аварией

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:36
    Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной аварией

    Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с трагической железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков человек.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

    "Глубоко опечалены трагической железнодорожной аварией в Испании. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.

    Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Испания Столкновение поездов
    Azərbaycan dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib
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