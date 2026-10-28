Azərbaycan dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib
- 28 oktyabr, 2026
- 18:39
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Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) onlarla insanın həyatına son qoyan faciəvi dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"İspaniyada baş vermiş faciəvi dəmir yolu qəzası bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də İspaniya hökumətinə və xalqına səmimi başsağlığımızı bildiririk. Bu faciədən zərər çəkən hər kəsə mənəvi dəstəyimizi ifadə edirik. Xəsarət alanların tezliklə və tam sağalmasını arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, İspaniyanın Toledo vilayətindəki Urda stansiyası yaxınlığında "Renfe" və "Iryo" qatarlarının toqquşması nəticəsində dəmir yolu qəzası baş verib. Son məlumatlara görə, azı 64 nəfər həlak olub.
We are deeply saddened by the tragic train accident in Spain. We extend our sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives, as well as to the Government and people of Spain. Our thoughts are with all those affected by this tragedy, and wish the injured a speedy and full recovery. @MAECgob @SpainMFA— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 28, 2026