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    Azərbaycan dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:39
    Azərbaycan dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) onlarla insanın həyatına son qoyan faciəvi dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar İspaniyaya başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "İspaniyada baş vermiş faciəvi dəmir yolu qəzası bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də İspaniya hökumətinə və xalqına səmimi başsağlığımızı bildiririk. Bu faciədən zərər çəkən hər kəsə mənəvi dəstəyimizi ifadə edirik. Xəsarət alanların tezliklə və tam sağalmasını arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, İspaniyanın Toledo vilayətindəki Urda stansiyası yaxınlığında "Renfe" və "Iryo" qatarlarının toqquşması nəticəsində dəmir yolu qəzası baş verib. Son məlumatlara görə, azı 64 nəfər həlak olub.

    Qatar qəzası Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
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