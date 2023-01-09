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Азербайджан выделил дополнительно 2 млн долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане

Азербайджан выделил дополнительно 2 млн долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане Азербайджан выделил дополнительно 2 миллиона долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане.
Внешняя политика
9 января 2023 г. 22:01
Азербайджан выделил дополнительно 2 млн долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане

Азербайджан выделил дополнительно 2 миллиона долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на международной конференции "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан", организованной совместно ООН и Пакистаном в Женеве.

На мероприятии, в котором по приглашению организаторов приняли участие представители 46 стран мира, а также 48 международных институтов финансирования и гражданского общества, на видеоконференции выступил заместитель министра иностранных дел АР Эльнур Мамедов.

В выступлении было отмечено, что наша страна разделяет боль и страдания дружественного и братского пакистанского народа и государства, с 2010 года в поддержку ликвидации последствий наводнений, произошедших в разные годы в этой стране, до сих пор было выделено около 7 миллионов долларов США. В августе 2022 года Азербайджан оказал Пакистану финансовую помощь в размере 2 миллионов долларов США в поддержку ликвидации разрушений, вызванных недавними наводнениями, считающимися самым тяжелым стихийным бедствием в истории Пакистана. Заместитель министра проинформировал пакистанскую сторону и участников конференции о том, что, учитывая масштабы последствий, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях поддержки инициативы нашей страной будет оказана дополнительная финансовая помощь в гуманитарных целях в размере 2 миллионов долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistandakı daşqın fəsadlarının aradan qaldırılmasına əlavə 2 milyon dollar ayırıb

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