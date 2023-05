Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со cпециальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В ходе встречи состоялась интересная дискуссия о партнерстве Азербайджана и НАТО, а также о текущей ситуации в регионе.

"Как надежный партнер НАТО, Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание",- отметил глава МИД.