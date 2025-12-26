Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Азербайджан в 2025 году направил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 15:58
    Азербайджан в 2025 году направил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи — ОБНОВЛЕНО

    Азербайджан и Сирия продолжают взаимные интенсивные контакты.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года.

    По его словам, процессы, происходящие в мире, создают новые вызовы и возможности, к которым каждое государство вынуждено адаптироваться и предпринимать соответствующие шаги.

    "Посмотрите на события, происходившие в Сирии год назад, и на нынешний уровень отношений Азербайджана с этой страной. Азербайджан с самого начала поддержал процессы, происходящие в Сирии. По поручению президента Ильхама Алиева была направлена гуманитарная помощь, восстановлено посольство, состоялся визит в Азербайджан сирийского президента переходного периода. Кроме того, Азербайджан начал поставки газа в Сирию. Двусторонние контакты сегодня продолжаются в интенсивном режиме", - подчеркнул министр.

    Азербайджан отправил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи в 2025 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

    По его словам, общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Украине, достигла 75 млн манатов или более $44 млн.

    "Азербайджан также продолжает выделять образовательные гранты народам, с которыми страну связывают этнические и культурные связи", - сказал министр.

    Джейхун Байрамов Украина гуманитарная помощь Азербайджан в Сирию МИД Азербайджана
    Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB
    Azerbaijan sent 200 tons of humanitarian aid to Syria in 2025

    Последние новости

    16:43

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    16:38

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:33

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    16:33

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    16:26

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:24

    Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

    Внешняя политика
    16:23

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    16:18

    В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

    Другие страны
    16:15

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей