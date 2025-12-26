Азербайджан в 2025 году направил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи — ОБНОВЛЕНО

Азербайджан и Сирия продолжают взаимные интенсивные контакты.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года.

По его словам, процессы, происходящие в мире, создают новые вызовы и возможности, к которым каждое государство вынуждено адаптироваться и предпринимать соответствующие шаги.

"Посмотрите на события, происходившие в Сирии год назад, и на нынешний уровень отношений Азербайджана с этой страной. Азербайджан с самого начала поддержал процессы, происходящие в Сирии. По поручению президента Ильхама Алиева была направлена гуманитарная помощь, восстановлено посольство, состоялся визит в Азербайджан сирийского президента переходного периода. Кроме того, Азербайджан начал поставки газа в Сирию. Двусторонние контакты сегодня продолжаются в интенсивном режиме", - подчеркнул министр.

Азербайджан отправил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

По его словам, общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Украине, достигла 75 млн манатов или более $44 млн.

"Азербайджан также продолжает выделять образовательные гранты народам, с которыми страну связывают этнические и культурные связи", - сказал министр.