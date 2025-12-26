Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:48
    Azərbaycan və Suriya arasında ikitərəfli intensiv təmaslar davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada gedən proseslər elə bir yeni çağırışlar, imkanlar yaradır ki, hər bir dövlət buna adaptasiya olaraq uyğun addımlar atılır:

    "Bir il bundan öncə Suriyada baş verənlərə baxın. İndi Azərbaycanın Suriya ilə münasibətlərinə baxaq. Azərbaycan ilk gündən Suriyadakı prosesləri dəstəklədi. Suriyada dəyişiklikdən sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu ölkəyə humanitar yardım göndərildi, səfirlik bərpa edildi, keçid dövrü prezidentinin Azərbaycana səfəri oldu. Həmçinin Azərbaycan Suriyaya qaz göndərdi. İkitərəfli təmaslar bu gün intensiv şəkildə davam edir".

    Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, Ukraynaya yardımın həcmi isə 75 milyon manata çatıb:

    "Azərbaycan həmçinin xalqımızla etnik və mədəni bağlara malik xalqlar üçün də təhsil qrantları səviyyəsində vəsait ayrırmaqda davam edib".

