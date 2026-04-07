Азербайджан утвердил протокол об изменениях в Положение об Исполкоме СНГ
- 07 апреля, 2026
- 16:59
В Азербайджане утвержден протокол о внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает Report, соответствующий закон подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Документ утвержден с учетом особой оговорки, согласно которой он принимается за исключением полномочий Генерального секретаря по координации работы отраслевых органов сотрудничества СНГ в вопросах политического сотрудничества и взаимодействия с государствами и другими международными межправительственными организациями.
Отметим, что протокол был подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке.
