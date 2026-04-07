Azərbaycan MDB-nin İcraiyyə Komitəsi ilə bağlı sənədə qeyd-şərtlə qoşulub
Xarici siyasət
- 07 aprel, 2026
- 16:35
"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) İcraiyyə Komitəsi haqqında Əsasnamə"yə dəyişikliklər edilməsinə dair Protokol" xüsusi qeyd-şərt nəzərə alınmaqla təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.
Qeyd-şərtə əsasən, sənəd dövlətlər və digər beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlarla siyasi əməkdaşlıq vә qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərində Baş katibin MDB-nin sahəvi əməkdaşlıq orqanlarının işini əlaqələndirmək səlahiyyəti istisna olmaqla təsdiq edilir.
Xatırladaq ki, sənəd 2023-cü il oktyabrın 13-də Bişkek şəhərində imzalanmışdı.
