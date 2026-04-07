    Azərbaycan MDB-nin İcraiyyə Komitəsi ilə bağlı sənədə qeyd-şərtlə qoşulub

    Xarici siyasət
    • 07 aprel, 2026
    • 16:35
    "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) İcraiyyə Komitəsi haqqında Əsasnamə"yə dəyişikliklər edilməsinə dair Protokol" xüsusi qeyd-şərt nəzərə alınmaqla təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Qeyd-şərtə əsasən, sənəd dövlətlər və digər beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlarla siyasi əməkdaşlıq vә qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərində Baş katibin MDB-nin sahəvi əməkdaşlıq orqanlarının işini əlaqələndirmək səlahiyyəti istisna olmaqla təsdiq edilir.

    Xatırladaq ki, sənəd 2023-cü il oktyabrın 13-də Bişkek şəhərində imzalanmışdı.

    Азербайджан утвердил протокол об изменениях в Положение об Исполкоме СНГ
    Azerbaijan joins document on CIS Executive Committee with reservation

