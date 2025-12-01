Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:37
    Делегация Азербайджана принимает участие в 16-м Совещании высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года, которое открылось 1 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети X.

    "В штаб-квартире ЮНЕСКО началось 16-е совещание Высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года. В совещании принимает участие делегация Азербайджана", - говорится в публикации.

    Отметим, что Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - первый международный договор, посвященный исключительно защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Она была подписана в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года и вступила в силу 7 августа 1956 года.

    ЮНЕСКО Азербайджан делегация Совещание высоких договаривающихся сторон
    Azerbaijan represented at 16th meeting on 1954 Hague Convention
