Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года

Делегация Азербайджана принимает участие в 16-м Совещании высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года, которое открылось 1 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети X.

"В штаб-квартире ЮНЕСКО началось 16-е совещание Высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года. В совещании принимает участие делегация Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - первый международный договор, посвященный исключительно защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Она была подписана в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года и вступила в силу 7 августа 1956 года.