Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года
- 01 декабря, 2025
- 13:37
Делегация Азербайджана принимает участие в 16-м Совещании высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года, которое открылось 1 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети X.
"В штаб-квартире ЮНЕСКО началось 16-е совещание Высоких договаривающихся сторон Гаагской конвенции 1954 года. В совещании принимает участие делегация Азербайджана", - говорится в публикации.
Отметим, что Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - первый международный договор, посвященный исключительно защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Она была подписана в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года и вступила в силу 7 августа 1956 года.
The 16th Meeting of the High Contracting Parties to the 1954 Hague Convention has started at UNESCO Headquarters.— Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) December 1, 2025
The delegation of Azerbaijan is participating at the meeting. 🇦🇿#UNESCO #CulturalHeritage #Azerbaijan pic.twitter.com/PCjCJHtmGG