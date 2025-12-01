Azərbaycan 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının 16-cı iclasında iştirak edir
- 01 dekabr, 2025
- 14:23
Azərbaycan nümayəndə heyəti bu gün UNESCO-nun baş qərargahında 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin 16-cı iclasında iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyinin "X" hesabında dərc olunmuş paylaşımda deyilir.
"UNESCO-nun baş qərargahında 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin 16-cı iclası başlayıb. İclasda Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edir", - paylaşımda vurğulanır.
Qeyd edək ki, "Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında" Haaqa Konvensiyası silahlı münaqişə zamanı mədəni dəyərlərin qorunmasına həsr olunmuş ilk beynəlxalq müqavilədir. Konvensiya 1954-cü il mayın 14-də Haaqada (Niderland) imzalanıb və 1956-cı il avqustun 7-də qüvvəyə minib.