    Azərbaycan 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının 16-cı iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:23
    Azərbaycan 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının 16-cı iclasında iştirak edir

    Azərbaycan nümayəndə heyəti bu gün UNESCO-nun baş qərargahında 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin 16-cı iclasında iştirak edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyinin "X" hesabında dərc olunmuş paylaşımda deyilir.

    "UNESCO-nun baş qərargahında 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin 16-cı iclası başlayıb. İclasda Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edir", - paylaşımda vurğulanır.

    Qeyd edək ki, "Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında" Haaqa Konvensiyası silahlı münaqişə zamanı mədəni dəyərlərin qorunmasına həsr olunmuş ilk beynəlxalq müqavilədir. Konvensiya 1954-cü il mayın 14-də Haaqada (Niderland) imzalanıb və 1956-cı il avqustun 7-də qüvvəyə minib.

    Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года
    Azerbaijan represented at 16th meeting on 1954 Hague Convention

