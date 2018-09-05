Азербайджан, Турция, Грузия и Украина cоздадут контактную группу по борьбе с оргпреступностью

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и председатель Национальной полиции Турции Джелал Узулкай договорились о создании совместно с другими странами межгосударственной контактной группы для борьбы с оргпреступностью, передает Report со ссылкой на "Интефакс".

"Контактная группа (для борьбы с оргпреступностью – ред.) будет создана между 4 странами – Украиной, Турцией, Азербайджаном, Грузией", – говорится в сообщении МВД Украины.

Во время двусторонних переговоров стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.