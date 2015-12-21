Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает возможность вступления в исламскую военную коалицию во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Как заявил посол Азербайджана в Саудовской Аравии Расим Рзаев, Азербайджан поддерживает стремление королевства в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях, это соответствует интересам страны. "Поэтому мы изучаем предложение вступить в исламскую военную коалицию", - заключил он.

По сообщению газеты, о намерении вступления в коалицию заявил также Таджикистан.

Напомним, что Саудовская Аравия объявила 15 декабря о создании исламской коалиции для борьбы с терроризмом в военном и идеологическом плане. В состав коалиции вошли 33 страны. Координация действий будет осуществляться в Эр-Рияде.