    Азербайджан проинформировал ООН о возвращении населения на освобожденные от оккупации территории

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 04:38
    Результаты проведённого в прошлом году в Баку COP29 вновь продемонстрировали силу многостороннего сотрудничества и значимость координированного взаимодействия между Председательством COP и системой ООН в развитии глобальной климатической деятельности.

    Как сообщает Report, об этом заявила советник Постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Хусния Мамедова, выступая на заседании с участием резидентных координаторов структуры и государств-членов.

    "Азербайджан теперь с нетерпением ожидает проведения в мае 2026 года 13-го Всемирного форума городов, который впервые станет площадкой для Саммита лидеров", - отметила советник.

    Говоря о процессах восстановления и строительства на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, Х. Мамедова подчеркнула, что за последние пять лет на эти цели было выделено 13,5 млрд долларов:

    "За последние пять лет Азербайджан придал приоритет постконфликтному разминированию, реконструкции, восстановлению и реинтеграции на освобождённых территориях. В 2021–2025 годах на эти цели было направлено более 13,5 млрд долларов США. Более 50 тысяч человек уже вернулись в свои дома, живут, работают и получают образование в этих регионах. Последовательная деятельность в этом направлении и в последующие годы останется приоритетом".

