İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 04:27
    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Keçən il Bakıda keçirilmiş COP29-un nəticələri çoxtərəfli əməkdaşlığın gücünü və qlobal iqlim fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində COP Sədrliyi ilə BMT sistemi arasında koordinasiyalı əməkdaşlığın dəyərini bir daha nümayiş etdirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) yanında daimi nümayəndəliyinin müşaviri Hüsniyyə Məmmədova bu qurumun rezident əlaqələndiriciləri ilə üzv dövlətlər arasında keçirilən iclasdakı çıxışı zamanı deyib.

    "Azərbaycan indi 2026-cı ilin may ayında keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhər Forumuna, ilk dəfə olaraq Liderlər Sammitinə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyir", - müşavir qeyd edib.

    Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki bərpa-quruculuq prosesi barədə danışan H. Məmmədova son beş ildə bunun üçün 13,5 milyard dollar ayrıldığını diqqətə çatdırıb:

    "Son beş ildə Azərbaycan münaqişədən sonrakı minatəmizləmə, yenidənqurma, bərpa və reinteqrasiyanı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prioritetləşdirib. 2021–2025-ci illər ərzində bu məqsədlərə 13,5 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayrılıb. Artıq 50 mindən çox insan öz evlərinə qayıdaraq həmin bölgələrdə yaşayır, işləyir və təhsil alır. Bu istiqamətdə ardıcıl fəaliyyət gələcək illərdə də prioritet olaraq davam edəcək".

    BMT daimi nümayəndəlik rezident əlaqələndirici
    Foto
    Азербайджан проинформировал ООН о возвращении населения на освобожденные от оккупации территории

    Son xəbərlər

    04:27
    Foto

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    03:58

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Yəmənin şərqində münaqişə tərəfləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:43

    AP: Trampın xüsusi nümayəndəsi və Kuşner ABŞ-də Rüstəm Umerovla görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    02:17

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Xarici siyasət
    01:29

    Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçib

    Digər ölkələr
    01:14

    KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    00:46

    AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti