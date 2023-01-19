Азербайджан призвал международное сообщество осудить экологический террор Армении

18 января 2023 года Азербайджан начал первый межгосударственный арбитражный процесс в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Это историческое дело направлено на привлечение Армении к ответствен

18 января 2023 года Азербайджан начал первый межгосударственный арбитражный процесс в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Это историческое дело направлено на привлечение Армении к ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана в течение почти тридцати лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении говорится, что Азербайджан, освободивший свои территории от оккупации в 2020 году, собрал все доказательства уничтожения окружающей среды в период незаконной оккупации Армении. Эти действия нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и видам в регионе, что привело к истощению природных ресурсов и уничтожению биоразнообразия. Данные шаги Армении привели к тому, что реки, в том числе трансграничные реки, протекающие из Армении на территорию Азербайджана, достигли экстремального уровня загрязнения.

"В 2022 году в ЮНЕП заявили, что развитие горнодобывающей промышленности Армении в регионе привело к "химическому загрязнению воды, почвы, флоры и фауны" в прибрежных населенных пунктах, в реке Охчучай сотни рыб были найдены мертвыми, а несколько охраняемых видов рыб и земноводных находятся под угрозой исчезновения.

В рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Азербайджан призывает международное сообщество осудить ужасающие разрушения, совершенные Арменией во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире.

В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях", - говорится в заявлении МИД.