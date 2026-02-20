Азербайджан присоединился к международной конвенции МОТ по безопасности и гигиене труда
Внешняя политика
- 20 февраля, 2026
- 17:11
Азербайджан присоединился к международной конвенции Международной организации труда (МОТ) по безопасности и гигиене труда.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
Согласно закону, утверждена Конвенция Международной организации труда №187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда", принятая 15 июня 2006 года в Женеве.
