Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан присоединился к международной конвенции МОТ по безопасности и гигиене труда

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:11
    Азербайджан присоединился к международной конвенции МОТ по безопасности и гигиене труда

    Азербайджан присоединился к международной конвенции Международной организации труда (МОТ) по безопасности и гигиене труда.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

    Согласно закону, утверждена Конвенция Международной организации труда №187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда", принятая 15 июня 2006 года в Женеве.

    конвенция МОТ безопасность и гигиена труда Ильхам Алиев
    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub
    Azerbaijan joins ILO convention on occupational safety and health
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:50

    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    17:48

    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Энергетика
    17:45

    Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособность

    Другие страны
    17:45

    Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:37

    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов

    Происшествия
    Лента новостей