Азербайджан присоединился к международной конвенции МОТ по безопасности и гигиене труда

Азербайджан присоединился к международной конвенции Международной организации труда (МОТ) по безопасности и гигиене труда.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно закону, утверждена Конвенция Международной организации труда №187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда", принятая 15 июня 2006 года в Женеве.