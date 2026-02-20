İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 16:57
    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu təsdiqləyib.

    Qanuna əsasən, 2006-cı il iyunun 15-də Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Əməyin Təhlükəsizliyi və Gigiyenasının Təşviq Edilməsinin Əsasları haqqında" 187 nömrəli Konvensiyası təsdiq edilib.

    Son xəbərlər

    17:08

    Anar Allahverdiyev: "Final görüşlərinin favoriti Şəhriyar Məmmədyarov və Ülviyyə Fətəliyevadır"

    Fərdi
    17:07

    Azərbaycanın səfirliyi: Prezidentin Mühafizə Xidməti qorunan nəqliyyata müdaxiləni təhlükəsizlik riski kimi qiymətləndirərək müdaxilə edib

    Hadisə
    17:06
    Foto

    Pərviz Şahbazov Qubada vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    17:05

    "İnter"in futbolçusu bir ay yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər

    Futbol
    16:57

    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub

    Xarici siyasət
    16:55

    Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır

    Region
    16:50

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 15 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:50

    Asbest və tərkibində asbest olan materialların mülki dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:47
    Foto

    Gəncədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti